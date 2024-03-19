Ещё одно европейское государство начнёт выдавать россиянам визы с 1 апреля

Фото: iStock/Tatiana Terekhina
Румыния начнёт выдавать шенгенские визы с 1 апреля. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».
При этом в консульстве европейского государства в Санкт-Петербурге не раскрыли подробности по поводу подачи заявлений на получение шенгена.
Там подчеркнули, что знают, изменятся ли условия получения виз для россиян с 1 апреля.
В консульстве отметили, что точная информация появится со следующего месяца.
Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что россияне смогут подать документы на получение румынского шенгена через посольства и консульства в Москве и Санкт-Петербурге. Добавляется, что визового центра Румынии в России нет.
Также ранее стало известно, что с 1 апреля шенгенские визы начнёт предоставлять Болгария. Чтобы россиянам получить документы, необходимо сдать биометрию.
Читайте также:
Болгария с 1 апреля 2024 года начнет оформлять россиянам шенгенские визы
Румыния отказалась отправлять войска на Украину
Румыния, вслед за Венгрией, решила претендовать на территории Украины
Там подчеркнули, что знают, изменятся ли условия получения виз для россиян с 1 апреля.
Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что россияне смогут подать документы на получение румынского шенгена через посольства и консульства в Москве и Санкт-Петербурге. Добавляется, что визового центра Румынии в России нет.
Также ранее стало известно, что с 1 апреля шенгенские визы начнёт предоставлять Болгария. Чтобы россиянам получить документы, необходимо сдать биометрию.
Читайте также:
Болгария с 1 апреля 2024 года начнет оформлять россиянам шенгенские визы
Румыния отказалась отправлять войска на Украину
Румыния, вслед за Венгрией, решила претендовать на территории Украины
Анастасия Чинкова