ЛДПР предложит проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет

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Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ проект о повышении пособия по уходу за ребенком до полутора лет, Об этом сообщает пресс-служба партии, пишет РИА Новости.
«В ЛДПР настаивают установить минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе», — отмечается в сообщении.
Также депутаты Госдумы предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка одного из родителей. Авторы инициативы считают, что это поможет улучшить уровень жизни молодых семей и станет значительной поддержкой.
В настоящее время, как отмечают депутаты, женщины, уходя в декрет, могут рассчитывать лишь на 40% от своего среднего заработка. При этом минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 9 227 рублей, что не соответствует уровню прожиточного минимума для детей в ряде регионов и не удовлетворяет реальные потребности семей.
Авторы законопроекта подчеркивают, что даже при выплате 60% от зарплаты пособие может быть недостаточным. Реальные зарплаты в России колеблются от 30 000 до 60 000 рублей, поэтому мамы в декрете получают всего 15 — 25 тысяч. Отмечается, что это мало для выживания, особенно для матерей-одиночек или выпускниц.
Председатель ЛДПР добавил, что для повышения уровня демографии необходимо создать условия для семей с детьми и пообещал бороться за эти изменения в осеннюю сессию.
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