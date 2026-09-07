Осеннее похолодание способно повысить давление
С понижением температуры в начале осени у части людей повышается артериальное давление, предупредила кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Луиза Алиева.
Холод вызывает сужение кожных сосудов. Организм так уменьшает потерю тепла, однако сопротивление кровотоку при этом растет. Из-за такой реакции показатели тонометра нередко становятся выше, чем в теплый сезон. Особое внимание самочувствию стоит уделить людям с гипертонией. Перепады температуры способны заметно влиять на контроль заболевания. При этом причину роста давления не стоит искать исключительно в погоде. На него влияют рацион, избыток соли, алкоголь, уровень физической активности, сон, стресс, вес и соблюдение схемы лечения.
Сосуды быстро реагируют на выход из теплого помещения на улицу. Поэтому людям с болезнями сердца и сосудов важно одеваться по сезону и не начинать активную тренировку сразу после выхода на холод.
В прохладные месяцы гипертоникам полезно чаще измерять давление в спокойной обстановке, после короткого отдыха. Для наблюдения за динамикой в беседе с NEWS.ru Алиева посоветовала проводить по два замера с паузой в одну-две минуты утром и вечером, фиксируя результаты. Если показатели несколько дней держатся выше привычного уровня или лекарства перестали давать прежний эффект, следует обратиться к врачу.
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