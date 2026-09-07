Осеннее похолодание способно повысить давление

07 сентября 2026, 08:24

Кардиолог Алиева: с наступлением осени может повыситься артериальное давление

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

С понижением температуры в начале осени у части людей повышается артериальное давление, предупредила кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Луиза Алиева.