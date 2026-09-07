Развод не снимает с супругов обязательства по ипотеке
Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова напомнила, что расторжение брака не прекращает обязанности супругов перед банком.
Купленная в браке квартира и непогашенный заем обычно считаются общими, а кредитная организация не обязана менять условия договора после развода. Суд вправе установить доли бывших супругов в жилье, однако изменить состав заемщиков или порядок выплат без согласия банка он не сможет. Пока долг не закрыт, недвижимость остается в залоге.
Если один из созаемщиков перестанет вносить платежи, банк может потребовать всю сумму от второго. При долгой просрочке кредитор вправе начать продажу квартиры через торги.
Газетдинова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что суды в 2026 году чаще оценивают вклад каждого супруга в семью, а не ограничиваются равным разделом. Значение имеют расходы на жилье, выписки со счетов, документы о платежах и свидетельские показания. Имущество, купленное после фактического разъезда, суд иногда признает личной собственностью покупателя.
Эксперт назвала продажу квартиры с разрешения банка одним из наиболее удобных способов урегулировать спор. После погашения кредита супруги могут разделить оставшиеся средства с учетом своих долей. Еще один вариант предполагает выкуп доли одним из бывших супругов. В таком случае банк проверит, способен ли оставшийся заемщик самостоятельно обслуживать кредит. Совместные платежи без раздела жилья Газетдинова назвала наиболее рискованным сценарием.
Читайте также: