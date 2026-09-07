Доходы ребенка-блогера нельзя тратить на нужды родителей
Доходы несовершеннолетнего автора блога принадлежат самому ребенку, а распоряжаться ими родители вправе лишь в его интересах, рассказала налоговый консультант Алла Милютина.
До достижения 14 лет родители берут на себя оформление договоров, открытие банковских счетов и расчеты с налоговой службой. Если блог мешает учебе или отражается на здоровье ребенка, ситуацией могут заинтересоваться органы опеки. Поводом для проверки способен стать сигнал от педагога или врача. Родителям в таком случае нужно объяснить позицию и подтвердить согласие на деятельность ребенка. После рассмотрения заявления опека принимает решение.
Семья вправе направлять заработок юного блогера на одежду, учебу, лечение и развитие. Крупные расходы, включая покупку недвижимости или оплату дорогостоящего образования, иногда требуют предварительного разрешения органов опеки. Заявление подают с документами о цели и стоимости покупки. На рассмотрение обращения отводится до 15 дней, а после расходования средств родитель должен представить чеки.
Подросток с 14 лет получает право самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами. Для выпуска карты или открытия счета банк потребует письменное разрешение законного представителя. Милютина в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что родители отвечают за уплату НДФЛ либо налога на профессиональный доход со всех поступлений ребенка. На них ложатся и штрафы за нарушения рекламного законодательства.
С 14 лет подросток может зарегистрироваться как самозанятый. Однако письменное согласие родителя потребуется для каждой сделки. Без такого документа ФНС не оформит регистрацию.
Вопросы возникают и при публикации контента. Родителям, ведущим блог ребенка, после его 14-летия следует получать согласие подростка на съемку и размещение материалов. До этого возраста решение принимают законные представители, однако эксперт советует учитывать мнение ребенка. Письменное разрешение поможет закрепить договоренности: при изменении позиции подросток сможет отозвать его.
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