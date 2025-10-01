Ошибка ФССП: автомобиль жителя Краснодара арестовали по чужим долгам

01 октября 2025, 21:19

Краснодарец едва не лишился машины из-за долгов человека с одинаковыми ФИО

Фото: Istock / courtyardpix

В Краснодаре местный житель пострадал из-за ошибки ФССП: его автомобиль был арестован в рамках исполнительного производства, хотя мужчина не имел задолженностей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».