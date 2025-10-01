Ошибка ФССП: автомобиль жителя Краснодара арестовали по чужим долгам
В Краснодаре местный житель пострадал из-за ошибки ФССП: его автомобиль был арестован в рамках исполнительного производства, хотя мужчина не имел задолженностей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Проверка прокуратуры Прикубанского округа выявила, что краснодарец полностью совпадает по ФИО и году рождения с настоящим должником.
Нарушения послужили поводом для внесения прокуратурой представления руководителю ГУ ФССП по Краснодарскому краю, которое сейчас находится на рассмотрении.
По итогам проверки права пострадавшего восстановлены, а все неправомерно взысканные денежные средства возвращены в полном объёме, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
