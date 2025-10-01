Достижения.рф

Ошибка ФССП: автомобиль жителя Краснодара арестовали по чужим долгам

Краснодарец едва не лишился машины из-за долгов человека с одинаковыми ФИО
Фото: Istock / courtyardpix

В Краснодаре местный житель пострадал из-за ошибки ФССП: его автомобиль был арестован в рамках исполнительного производства, хотя мужчина не имел задолженностей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».



Проверка прокуратуры Прикубанского округа выявила, что краснодарец полностью совпадает по ФИО и году рождения с настоящим должником.

Нарушения послужили поводом для внесения прокуратурой представления руководителю ГУ ФССП по Краснодарскому краю, которое сейчас находится на рассмотрении.

По итогам проверки права пострадавшего восстановлены, а все неправомерно взысканные денежные средства возвращены в полном объёме, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Софья Метелева

