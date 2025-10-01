Достижения.рф

СК проверяет гибель альпиниста при обрушении скалы на горе Фишт

Фото: Istock / Semen Salivanchuk

В Следственном управлении СК России по Республике Адыгея проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».



По данным следственного отдела по Майкопскому району, трагедия произошла 28 сентября 2025 года утром во время спуска группы из шести человек с вершины горы Фишт.

Часть скалы, на которой была оборудована страховочная станция, обрушилась. В результате один из альпинистов получил травму головы, которая оказалась смертельной.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Все участники восхождения прибыли в Адыгею из Краснодарского края.

Софья Метелева

