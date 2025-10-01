Студентка отдала мошенникам 5 млн рублей, поверив в «уголовное дело» от ФСБ
В Краснодаре 20-летняя студентка стала жертвой мошенников и лишилась 5 миллионов рублей, которые взяла у своего отчима. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Сначала девушка получила звонок от якобы сотрудников деканата. Под предлогом административных вопросов у неё выудили личную информацию, после чего связались повторно — уже от имени представителей портала «Госуслуги», Центробанка и даже ФСБ.
Один из аферистов, представившись следователем, заявил, что студентка якобы замешана в финансировании террористов. Угрожая уголовной ответственностью, он убедил её передать деньги «для проверки» курьеру.
Девушка согласилась и передала незнакомцу 5 миллионов рублей. Мужчина назвал кодовое слово, после чего скрылся с деньгами.
