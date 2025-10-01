В Саратове мигрант напал на школьника после конфликта сына на перемене

01 октября 2025, 20:55

Мигрант ворвался в школу и ударил 13-летнего ученика по голове

Фото: Istock / JackF

В Саратове произошёл инцидент в школе: мужчина, реагируя на конфликт своего сына с другим учеником на перемене, ворвался в кабинет информатики и ударил 13-летнего ребёнка по голове. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».







Мигрант также угрожал ребёнку словами: «Я тебя зарою, бл*ть! Понял, нет?!»