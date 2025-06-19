Ошибка на ОГЭ стоила школьникам Дубны баллов и аттестатов

В Дубне детям включили не тот файл, сорвав экзамен
Фото: iStock / Ritthichai

В Дубне около 200 школьников получили нулевой результат за изложение на ОГЭ по русскому языку из-за ошибки организаторов.



Как сообщает Baza, детям из пяти школ включили неверный аудиофайл. В ходе расследования выяснилось, что был включен файл для тестовой проверки оборудования. В результате пострадали оценки, аттестаты и планы поступления.

После протестов, Минобр Московской области пообещал перепроверить работы и пересчитать баллы.

Виктория Иванченко

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