Ошибка на ОГЭ стоила школьникам Дубны баллов и аттестатов
В Дубне детям включили не тот файл, сорвав экзамен
В Дубне около 200 школьников получили нулевой результат за изложение на ОГЭ по русскому языку из-за ошибки организаторов.
Как сообщает Baza, детям из пяти школ включили неверный аудиофайл. В ходе расследования выяснилось, что был включен файл для тестовой проверки оборудования. В результате пострадали оценки, аттестаты и планы поступления.
После протестов, Минобр Московской области пообещал перепроверить работы и пересчитать баллы.
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