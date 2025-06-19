В популярном козинаке и халве нашли кишечную палочку и токсичный металл

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Тревожные новости для любителей сладкого. Проверка SHOT выявила серьезные нарушения в продукции «Азовской кондитерской фабрики».



В халве с курагой обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в рахат-лукуме — плесень, а в козинаке зафиксировано превышение допустимого уровня кадмия — токсичного металла, опасного для почек, костей и печени при длительном употреблении.

Ранее белорусские специалисты уже признали эту продукцию некачественной и ввели временный запрет на ее ввоз в страну до устранения нарушений.

Виктория Иванченко

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