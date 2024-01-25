Ошибка сервиса Apple нанесла крупные убытки бизнесу австралийца

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Бизнесмен из Австралии рассказал об ошибке в сервисе Apple Maps, из-за которой его ресторан оказался помечен как закрытый.
Телеканал ABC News сообщает, что, со слов владельца тайского ресторана Pum's Kitchen в Квинсленде Криса Пайетта, в январе ему стало известно, что его заведение в Apple Maps отметили как «навсегда закрытое». Пайетт узнал об этом случайно. Ему рассказал один из посетителей.
Apple Maps («Карты Apple») — картографический сервис, который создала и поддерживает компания Apple.
По словам предпринимателя, ошибка в программе «почти уничтожила» бизнес. Мужчина потерял 12 тысяч австралийских долларов (примерно 700 тысяч рублей). По словам Пайетта, он не пользуется продуктами Apple, поэтому не мог проверить статус бизнеса на Apple Maps. Мужчина обратился за помощью в службу поддержки Apple, но ему ответили, что раз он не их клиентом, то в компании ничем помочь не могут.
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Мария Фирсова