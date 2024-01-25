В США заблокировано расширение производства Boeing 737 MAX после аварий

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оповестило, что не даст разрешение компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, в этом числе 737-9 MAX.
Также Управление распорядилось тщательно проверить все лайнеры данного типа, чью эксплантацию приостановили в США после ЧП, пишет РИА Новости.
5 января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе отошла секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. FAA дало распоряжение приостановить эксплуатацию 171, чтобы провести срочные инспекции. Авиакомпания Alaska Airlines первой приостановила использование всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
В FAA рассказали, что после успешного завершения проверок самолеты вернуться в строй.
Ранее сообщалось, что массовое ослабление болтов нашли во многих самолетах производителя авиационной техники Boeing из США. Об этом рассказал генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью NBC News. Он впервые прокомментировал происшествие с Boeing 737 MAX 9, у которого в полёте оторвалась дверь. Экспертиза показала, что у Boeing из-за ослабленных болтов не оказались зафиксированы некоторые детали.
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5 января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе отошла секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. FAA дало распоряжение приостановить эксплуатацию 171, чтобы провести срочные инспекции. Авиакомпания Alaska Airlines первой приостановила использование всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
Ранее сообщалось, что массовое ослабление болтов нашли во многих самолетах производителя авиационной техники Boeing из США. Об этом рассказал генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью NBC News. Он впервые прокомментировал происшествие с Boeing 737 MAX 9, у которого в полёте оторвалась дверь. Экспертиза показала, что у Boeing из-за ослабленных болтов не оказались зафиксированы некоторые детали.
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Мария Фирсова