«Ошибка стоит жизни»: Эксперт рассказал, что делать, если БПЛА попал в ваш дом

Вчера в Раменском на Спортивном проезде зафиксировано попадание дрона в многоэтажный дом, в результате которого около 20 квартир были испепелены вследствие пожара. Помимо этого происшествия, в доме напротив, на Высоковольтной улице, ещё один дрон атаковал жилое помещение. Это привело к возгоранию пяти балконов, но, к счастью, в квартиры огонь не перекинулся.