«Ошибка стоит жизни»: Эксперт рассказал, что делать, если БПЛА попал в ваш дом

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Вчера в Раменском на Спортивном проезде зафиксировано попадание дрона в многоэтажный дом, в результате которого около 20 квартир были испепелены вследствие пожара. Помимо этого происшествия, в доме напротив, на Высоковольтной улице, ещё один дрон атаковал жилое помещение. Это привело к возгоранию пяти балконов, но, к счастью, в квартиры огонь не перекинулся.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» заявил, что в наше время беспилотные летательные аппараты создают опасную угрозу для жителей любого города, а сигнализации и автономные орущие датчики дыма в этом случае бесполезны, потому что оглушающий взрыв слышно и без них.
Эксперт дал несколько рекомендаций о том, как вести себя в экстренных ситуациях.
Он добавил, что сейчас, во времена различных беспилотных атак, важно не хранить легковоспламеняющиеся продукты горения на балконе.
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Эксперт дал несколько рекомендаций о том, как вести себя в экстренных ситуациях.
«Главное — не поддаваться панике. Тем более, не бежать сломя голову к окнам, чтобы посмотреть на происходящее. Эта ошибка может стоить жизни. По статистике, собранной нашими специалистами, дроны атакуют именно ночью, когда мирные жители не ожидают этого и не способны к быстрому осознанию ситуации», — сказал Илья Маликов.
Он добавил, что сейчас, во времена различных беспилотных атак, важно не хранить легковоспламеняющиеся продукты горения на балконе.
«Прошлогоднюю елку, резину и краску для будущего ремонта лучше переложить в другое место, подальше от окон. Не лишним является наличие в каждом доме огнетушителя и умение пользоваться им. Я рекомендую воздушно-эмульсионные», — посоветовал экс-сотрудник МЧС России.По его словам, при атаке БПЛА образуется взрывная волна, которая выбивает окна даже у ближайших зданий.
«В Великую Отечественную войну люди заклеивали окна крест-накрест полоской бумаги или скотчем, чтобы стекло не разлетелось на мелкие осколки и осталось целым. Сейчас появились специальные противоударные плёнки для окон, которые отличаются ударостойкостью и взрывобезопасностью. Никто не может гарантировать 100% защиты. Если всё-таки стекло от взрыва разобьется, то не навредит людям в квартире», — сообщил специалист.
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Анастасия Бондарева