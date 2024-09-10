«Дым и гарь»: Последствия разрушительной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье 10 сентября

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО
В ночь на 10 сентября в жилой дом в подмосковном Раменском влетел беспилотник. После прилета началось возгорание, ударной волной повредило более 50 квартир. По последним данным, погибла женщина, еще несколько человек пострадало. В материале «Радио 1» расскажем, что известно об атаке ВСУ на Московскую область 10 сентября.
Атака БПЛА на ПодмосковьеПервый дрон сбили примерно в 02:20 ночи в городском округе Люберцы, позже стало известно об атаке на подмосковный Жуковский, где местные жители слышали как минимум шесть хлопков.
В 04:24 украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Раменском, где начался пожар. Также сообщалось об ударе по Коломне.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В 4.15 где-то я соскочила от взрыва… Дым, гарь, сирены, пожарная сигнализация сработала. Все начали звонить 112, там сказали не выходить, а потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь», — рассказала жительница дома в Раменском.
Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА
Изначально губернатор Подмосковья Андрей Воробьева сообщил, что всего ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Позже Минобороны сообщило о 20 сбитых дронах в Подмосковье.
«Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб», — сообщил он в своем Телеграм-канале.Он добавил, что эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и в школе на улице Высоковольтной.
Воробьев сразу прибыл в РаменскоеПосле ЧП Андрей Воробьев прибыл к дому на Спортивном проезде в Раменском.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В результате атаки украинского дрона повреждения получили обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции не были разрушены. Суммарно в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.
Атака ВСУ по дому на Высоковольтной улице привела к возгоранию пяти балконов. К счастью, на сами квартиры пламя не перешло.
Оставшиеся на земле фрагменты БПЛА необходимо разминировать, для этого было принято решение эвакуировать жителей пяти соседних домов.
Вблизи обоих домов работают все оперативные службы, добавил губернатор. Примерно в 8 вечера МЧС проинформирует, когда можно будет попасть домой.
«Постараемся дать эту информацию раньше. Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил Воробьев.Кроме того, в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском были введены ограничения на перелеты. Сейчас аэропорты функционируют в обычном режиме.
Пострадавшие в РаменскомВ доме на Спортивном проезде пострадали три человека, их госпитализировали в Раменскую больницу, сообщил Воробьев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Скончалась 46-летняя женщина. До этого сообщалось о смерти девятилетнего ребенка, но эти сведенья не подтвердились.
В пункты временного проживания заселили 43 человека, для их организовали горячее питание.
СК РФ квалифицировал атаку БПЛА как терактВсего дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Подмосковья были сбиты 20 беспилотников.
72 БПЛА над территорией Брянской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, 8 – над территорией Белгородской области, 7 — над Калужской областью, 5 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Липецкой области и 1 над территорией Орловской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной массированной атаки беспилотников ВСУ.
«В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении ведомства.Читайте также:
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Алина Юрчак