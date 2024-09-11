Жителям Каширы выплатят компенсации за ущерб имуществу из-за падения беспилотника

Фото: пресс-служба г. о. Кашира
Жителям Каширы, имуществу которых был причинён ущерб в результате падения БПЛА, выплатят компенсации. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов. Безопасность стала одной из главных тем очередного расширенного оперативного совещания администрации муниципалитета.
«В связи с падением беспилотника решаем вопрос с выплатой компенсаций. Сейчас разрабатываем соответствующий документ. В дошкольном отделении, остекление которого пострадало от обломков дрона, ведутся восстановительные работы. Дети на время распределены по другим учреждениям. Все наши службы округа готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ситуаций, связанных с БПЛА», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.Во вторник глава муниципалитета сообщал, что ночью обломки сбитого беспилотника упали на улицах Горького и Луговой в Кашире-1. Повреждения получили остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Никто не пострадал.
Как информировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, всего ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. Погибла женщина, восемь человек пострадали.
Аэропорт Жуковский
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Лора Луганская