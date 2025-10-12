Осиротевшие камчатские медвежата могут обрести новый дом в Подмосковье
Подмосковный центр спасения диких животных «Парк львов „Земля прайда“» взял на себя полное финансирование операции по спасению двух медвежат-сирот, обнаруженных в отдалённом районе Камчатки. Об этом сообщили представители организации в своём Telegram-канале.
По данным зоозащитников, детёныши сильно истощены и ослаблены. Несмотря на свой дикий характер, медвежата проявляют полное доверие к людям, берут еду из рук и не демонстрируют агрессии. Создаётся впечатление, что животные понимают, кто может стать их единственным шансом на выживание.
Руководитель Госохотнадзора Камчатского края Всеволод Воропанов в беседе с РИА Новости подтвердил, что вопрос спасения медвежат активно прорабатывается. Однако труднодоступность местности, где находятся животные, создает серьёзное препятствие.
По предварительной версии специалистов, мать медвежат могла стать жертвой браконьеров. Самих же детёнышей, вероятно, привлекли запахи с полевой базы геодезистов, которые и обнаружили несчастных сирот.
