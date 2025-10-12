Осиротевшие камчатские медвежата могут обрести новый дом в Подмосковье

12 октября 2025, 05:32

Подмосковный центр подключился к спасению осиротевших медвежат с Камчатки

Фото: istockphoto / Natallia Saksonova

Подмосковный центр спасения диких животных «Парк львов „Земля прайда“» взял на себя полное финансирование операции по спасению двух медвежат-сирот, обнаруженных в отдалённом районе Камчатки. Об этом сообщили представители организации в своём Telegram-канале.