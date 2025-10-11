Няня покалечила двухлетнего мальчика и кота в Москве

11 октября 2025, 18:20

Baza: Няня из Москвы покалечила кота и ошпарила двухлетнего мальчика

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве няня попыталась расправиться с хозяйским котом и при этом причинила вред двухлетнему ребенку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.