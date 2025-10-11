Няня покалечила двухлетнего мальчика и кота в Москве
В Москве няня попыталась расправиться с хозяйским котом и при этом причинила вред двухлетнему ребенку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам матери мальчика, в момент инцидента она была на занятиях в автошколе. Примерно через полчаса позвонила няня и сообщила, что вся квартира в крови.
Женщина немедленно вернулась и обнаружила плачущего ребенка и окровавленного кота. Как выяснилось, няня купала малыша и случайно его ошпарила. На его крик пришел кот, якобы мешавший работнице, и тогда она схватила животное и отшвырнула.
Кот стал защищаться, в результате он получил ушибы, перелом хвоста и потерял клык. При столкновении с четвероногим няня сломала палец и теперь пытается добиться усыпления.
Женщину уже уволили, семья пока не планирует обращаться к услугам бебиситтеров.
