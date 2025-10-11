Достижения.рф

Няня покалечила двухлетнего мальчика и кота в Москве

Baza: Няня из Москвы покалечила кота и ошпарила двухлетнего мальчика
Фото: istockphoto/Diy13

В Москве няня попыталась расправиться с хозяйским котом и при этом причинила вред двухлетнему ребенку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По словам матери мальчика, в момент инцидента она была на занятиях в автошколе. Примерно через полчаса позвонила няня и сообщила, что вся квартира в крови.

Женщина немедленно вернулась и обнаружила плачущего ребенка и окровавленного кота. Как выяснилось, няня купала малыша и случайно его ошпарила. На его крик пришел кот, якобы мешавший работнице, и тогда она схватила животное и отшвырнула.

Кот стал защищаться, в результате он получил ушибы, перелом хвоста и потерял клык. При столкновении с четвероногим няня сломала палец и теперь пытается добиться усыпления.

Женщину уже уволили, семья пока не планирует обращаться к услугам бебиситтеров.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0