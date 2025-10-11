В Японии медведь оторвал голову пожилому мужчине
В префектуре Иватэ 70-летний местный житель отправился в лес за грибами и не вернулся домой. После суток поисков тело мужчины было обнаружено в лесу, пишет Daily Mail.
Причиной смерти стало нападение дикого медведя, который нанес пожилому грибнику смертельные травмы. По данным местной полиции, хищник оторвал голову погибшего.
Это не единственный случай нападения медведей на людей в Японии за последнюю неделю. Аналогичная трагедия произошла с другим 70-летним мужчиной, которого нашли с многочисленными следами когтей медведя на теле. Пострадавшего не удалось спасти.
В последнее время в Японии участились случаи нападения медведей как в лесных массивах, так и вблизи жилых районов. С апреля по сентябрь текущего года от нападений хищников пострадали более 100 человек, шесть из которых погибли.
