Сочинцы и спасатели вытащили из реки двух испуганных собак
В Сочи спасли двух собак, упавших в реку
В Сочи прошла операция по спасению двух собак, оказавшихся в реке. Об этом сообщает Telegram-канал «Sochi Today».
Первое животное удалось вытащить благодаря неравнодушным местным жителям — сотрудники ближайшего кафе помогли им, предоставив лестницу.
Когда люди попытались спасти вторую собаку и успокоили её, на место прибыли спасатели. Совместными усилиями при помощи специального снаряжения удалось благополучно доставить второго питомца на берег.
