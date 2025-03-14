Штормовой удар по Москве 14 марта: когда ураган накроет столицу и как себя обезопасить

По прогнозам синоптиков, 14 марта столицу ожидает мощный шторм. Температура воздуха останется необычно высокой, но после шторма наступит похолодание. Более подробно о том, что ждет москвичей в пятницу и как защитить себя от непогоды, расскажет «Радио 1».