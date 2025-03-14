Штормовой удар по Москве 14 марта: когда ураган накроет столицу и как себя обезопасить

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По прогнозам синоптиков, 14 марта столицу ожидает мощный шторм. Температура воздуха останется необычно высокой, но после шторма наступит похолодание. Более подробно о том, что ждет москвичей в пятницу и как защитить себя от непогоды, расскажет «Радио 1».
Что известно о девятибалльном шторме в Москве 14 марта
До среды, 12 марта, в Москве сохранялась по-апрельски теплая погода, а температура воздуха с начала года установила несколько климатических рекордов. Однако вечером в среду погода начала меняться и дождь принес около 20% от месячной нормы осадков. Теперь Москву ожидает сильный шторм, который по шкале Бофорта будет оцениваться на девять баллов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале.
По словам эксперта, в середине дня порывы ветра могут достигать 18–23 м/с, а пик шторма ожидается с 15:00 до 18:00. Ночью 14 марта температура будет колебаться в пределах +7 и +10 градусов, а после полудня воздух может прогреться до +14 градусов, что вновь установит температурный рекорд. К выходным ветер утихнет, но вместе с ним придет резкое похолодание — днем температура опустится до 2–6 градусов выше нуля.
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Синоптик также отметил, что штормовое воздействие затронет не только Москву.
«Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья».Отметим, что ветер при девятибалльном шторме способен разрушать конструкции, вырывать деревья с корнями и сносить крыши. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.
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Как вести себя в период сильного шторма
Сильный ветер может вызывать разрушения и представлять опасность, если не следовать рекомендациям спасателей. Чтобы защитить себя и свои автомобили в городе, следует помнить несколько правил:
- если вы находитесь в помещении, тщательно закройте и укрепите двери и окна;
- уберите с балкона все предметы, которые могут быть унесены ветром;
- старайтесь не выходить на улицу и держитесь подальше от окон, чтобы избежать травм от возможных осколков;
- тем, кто оказался на улице во время сильного ветра, следует избегать близости к столбам, деревьям, рекламным щитам, проводам и другим конструкциям, которые могут быть повалены или повреждены в условиях шторма;
- не оставляйте автомобили рядом с деревьями, так как ветви могут обломаться и нанести серьезный ущерб вашему автомобилю.
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Анастасия Хохлова