Мигрант оскорбил и попытался задавить чемпионку мира по ММА в Челябинске

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В Челябинске уроженец Таджикистана оскорбил и попытался переехать на автомобиле чемпионку мира по ММА Ирину Алексееву. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, мигрант Исломиддин был возмущён внешним видом девушек, которые катались на велосипедах. Он подъехал к ним на автомобиле и начал делать замечания в неподобающей форме. Наткнувшись на негативную реакцию спортсменок, мужчина попытался переехать одну из велосипедисток на автомобиле. Ей оказалась 33-летняя чемпионка UFC Ирина Алексеева.
Девушки не стали разбираться самостоятельно, они сняли обидчика на камеру и отправились в полицию писать заявление. Делом уже заинтересовался глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.
Мигранта быстро задержали. Он уже записал извинение перед всеми девушками Челябинска. Однако теперь, очевидно, он отправится на родину.
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Девушки не стали разбираться самостоятельно, они сняли обидчика на камеру и отправились в полицию писать заявление. Делом уже заинтересовался глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.
Мигранта быстро задержали. Он уже записал извинение перед всеми девушками Челябинска. Однако теперь, очевидно, он отправится на родину.
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Элина Позднякова