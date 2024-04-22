Мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство

Фото: iStock/J Brarymi
Выходец из ближнего зарубежья утверждает, что угодил в сексуальное рабство, пишет телеграм-канал «Baza». По информации портала, бывшая возлюбленная Ботиржона заставляла вступать его в половую связь с ней, но так как последовал отказ, она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.
Девушка рассказала правоохранителям, что вместе с подругой и Ботиржоном она распивала спиртные напитки, после чего мужчина изнасиловал ее.
Мигрант рассказал свою версию произошедшего и заявил, что его бывшая возлюбленная злоупотребляла алкоголем, и однажды заявила, что в случае отказа от интима с ней, она обратиться в полицию с заявлением о насилии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Мигрант рассказал свою версию произошедшего и заявил, что его бывшая возлюбленная злоупотребляла алкоголем, и однажды заявила, что в случае отказа от интима с ней, она обратиться в полицию с заявлением о насилии.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Хохлова