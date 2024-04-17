«Ослабеет в самый ответственный момент»: Эксперт предупредил о рисках секса в автомобиле

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Интимная близость в автомобиле может привести к серьёзным травмам, в том числе и к перелому полового члена.
«Не очень удобное положение и ограниченное пространство увеличивают риски травматизации. В том числе возможен так называемый перелом полового члена», — объяснил врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин в беседе с «Газета.ru».
Эксперт напомнил, что член не является костью, и сломать его невозможно. Однако, тяжёлую травму получить действительно можно, и задорное развлечение в автомобиле для мужчины завершится на больничной койке.
По словам Лычагина, в самый ответственный момент половой орган мужчины может ослабеть из-за стресса. Он не сможет сосредоточиться на процессе и будет отвлекаться на мысли о более удобной позе.
Особенно опасным врач назвал секс во время движения транспорта.
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