Основания для увольнения иностранных специалистов в России расширят
Работодатели получат право законно прекращать трудовые договоры с иностранными работниками, если в регионе введут ограничения на привлечение иностранной рабочей силы.
Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, соответствующие изменения вступят в силу с 1 марта. Ранее Трудовой кодекс РФ предусматривал возможность расторжения договора с иностранным гражданином только при установлении ограничений на федеральном уровне.
В пояснительной записке отмечается, что в 2025 году подобные меры, в частности, действовали в Московской области, Краснодарском крае, Новгородской и Нижегородской областях. Региональные акты запрещали привлекать иностранцев, работающих по патенту, к занятости в отдельных сферах.
До принятия поправок работодатели оказывались в двояком положении. За игнорирование региональных запретов им грозили штрафы до миллиона рублей или приостановление деятельности, однако увольнение мигрантов могли признать незаконным. Новые нормы, как подчеркивается в документе, устраняют эту правовую неопределенность.
