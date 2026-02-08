08 февраля 2026, 14:27

Основания для увольнения иностранных специалистов в России расширят в марте

Фото: istockphoto/yacobchuk

Работодатели получат право законно прекращать трудовые договоры с иностранными работниками, если в регионе введут ограничения на привлечение иностранной рабочей силы.