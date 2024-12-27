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«Основано на ощущениях»: в Госдуме опровергли штрафы за использование VPN

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Мнение о возможном введении штрафов за использование VPN-сервисов в России «основано на ощущениях». Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, ему не поступала информация о подготовке подобных мер.
«Я еще не связался со всеми заинтересованными сторонами, у меня такой информации, инициативы не было. Я не хотел бы комментировать мнения специалистов, если они просто на ощущениях. Сейчас с коллегами со всеми переговорю», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Чуть позже, в комментарии для RT, Боярский окончательно опроверг возможность введения штрафных санкций за использование VPN. Депутат подчеркнул, что никаких подобных законопроектов в Госдуме нет, а для их реализации не существует инструментов.


«Поэтому мне странно, что новость разлетелась из-за экспертного мнения. Я опровергаю такую возможность, потому что нет инструмента для ее реализации», — добавил Боярский.
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#роскомнадзор
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#интернет
#штрафы
#закон
Школьники Подмосковья научатся безопасно работать с онлайн-сервисами на «Цифровом ликбезе»
27 декабря 2024, 11:39

Фото: istockphoto / Thapana Onphalai

Начался новый этап Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез». Он направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности населения. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения и Министерства цифрового развития РФ, сообщает Министерство образования Московской области.
В новом сезоне дети вместе с главными героями роликов Варей Ряпушкой и Максимом Налимом освоят важные навыки безопасного использования онлайн-сервисов. Они узнают, как выбирать товары на разных платформах, общаться с продавцами и делать безопасные покупки с доставкой.

Кроме того, школьники узнают, как искать подработку, обращая внимание на важные аспекты, такие как безопасность личной информации и проверка надежности работодателя. Эти навыки помогут им уверенно ориентироваться в цифровом мире и принимать обоснованные решения в онлайн-среде.

Фото: Министерство образования Московской области

Все видеоматериалы доступны на сайте проекта.

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#безопасность
#школьники
#онлайн
#подмосковье
#кибербезопасность
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Власти рассказали об учебнике ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву
В Тамбове рассказали об учебнике ОБЖ, где в изнасилованиях обвиняют жертву
27 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/Svetlanais

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятого класса, в котором указано, что жертвы изнасилования сами виноваты в произошедшем из-за своего поведения или внешнего вида, не входит в актуальный перечень от Минпросвещения, поэтому не используется в образовательном процессе в Тамбовской области. Об этом региональное управление Минобразования сообщило в беседе с РБК.
Отмечается, что речь идёт об учебнике ОБЖ авторов Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука, который выпущен издательством «Дрофа». В нём есть глава «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях», содержащая раздел о безопасном поведении девушек. Там сказано, что девушкам не следует надевать короткие юбки и ярко краситься, собираясь в гости, кафе или на массовые мероприятия, поскольку это провоцирует мужчин и воспринимается ими как сигнал.

Также в тексте сказано, что во многих конфликтах виновата сама жертва, поскольку она своим внешним видом или поведением показывает, что «созрела», «легкодоступна» или беззащитна.

Отрывки из учебника в своём Telegram-канале представила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Её подписчики написали, что такие учебники используются в школах Тамбова, Ростова-на-Дону и Волгодонска.

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#екатерина мизулина
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Жителям Подмосковья рассказали, как выиграть приз за оплату коммуналки через СБП
27 декабря 2024, 11:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области при оплате жилищно-коммунальных услуг через СБП можно выиграть тысячу рублей по акции «Привяжи клик – оплати вмиг». Об условиях акции рассказали в региональном МинЖКХ.
«Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте МосОблЕИРЦ, войти в личный кабинет или открыть мобильное приложение расчётного центра, в разделе «Платежи» выбрать способ ««Оплатить через СБП», выбрать банк и подтвердить платёж. После оплаты в приложении банка выбрать опцию «Привязать счёт», выбрать карту, с которой планируется впредь платить за ЖКУ и нажать «Сохранить», — говорится в сообщении.
После этого пользователь сможет платить по счетам МосОблЕИРЦ через СБП без подтверждения и перехода в банковское приложение.

Акция «Привяжи клик – оплати вмиг» стартовала 1 октября и завершится 31 декабря, из её участников при помощи генератора случайных числе каждый месяц отбиралось 30 победителей, которые получали приз — тысячу рублей каждому. Финальный розыгрыш призов по акции проведут в январе.

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#подмосковье
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Роскомнадзор опроверг слухи о штрафах за использование VPN
27 декабря 2024, 11:32

Фото: iStock/NicoElNino

В Роскомнадзоре опровергли слухи о введении штрафов для граждан за использование VPN-сервисов. Ведомство призывает доверять только проверенной информации и не распространять фейки.
«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов. Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков», — ответил РКН на запрос от RT.
В то же время координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев высказался о замедлении YouTube и его судьбе в России. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что дальнейшее существование сервиса зависит от множества факторов — от политики самой платформы, действий правительства и предпочтений пользователей. По его мнению, YouTube должен быть лояльнее, если хочет остаться в России.
«Создается впечатление, что YouTube-то и сам нас не очень хочет видеть, точнее даже не YouTube как таковой, а в целом эта система Google. Проблемы с верификацией российских аккаунтов и прочие сложности, возникающие у пользователей, выглядят как сигнал о том, что «нам там не рады», — пояснил Парфентьев.
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#штрафы
#youtube
#дагестан
#google
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«Граждане магические шарлатаны»: Милонов высказался о популярности эзотерики
Милонов заявил о необходимости принять ужесточающие поправки за эзотерику
27 декабря 2024, 11:32

Фото: iStock/HappyNati

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя информацию о растущей популярности мистической индустрии в России, заявил о необходимости принять ужесточающие поправки за эзотерическую деятельность. По его мнению, пришло время заниматься просвещением детей в этой сфере.
«Наверное, уже пришло время, когда в школе надо детей просвещать, что колдуны, знахари, волшебники – это персонажи книг про Гарри Поттера, а не участники экономического процесса в России. <…> Я думаю, что граждане магические шарлатаны своими выкрутасами умоляют наш парламент о принятии ужесточающих поправок за эту деятельность», — посетовал он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Резюмируя, Милонов подчеркнул, что депутаты Госдумы «не останутся глухи к этим мольбам».

Ранее Милонов заявлял, что слова президента Путина о запрете порносайтов перекликаются с его идеей создания на портале «Госуслуг» сервиса для знакомств. Он отметил, что его предложение было поддержано россиянами, он получил немало сообщений об этом, люди даже сочинили песню под названием «Альтушка с Госуслуг».

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#деньги
#депутаты
#люди
#парламент
#госдума
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Во Власихе отремонтировали фасады и инженерные сети 11 домов
27 декабря 2024, 11:17

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Одиннадцать многоквартирных домов, расположенных на улице Солнечная во Власихе, капитально отремонтировали, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммуналного хозяйства Московской области.
«В панельных домах № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 по Солнечной улице, построенных в 1980-х годах, обновили фасады и входные группы, отремонтировали балконные плиты и межпанельные швы, заменили окна в местах общего пользования и установили новые системы газоснабжения и датчики контроля загазованности в квартирах», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках капремонта были установлены коллективные счётчики центрального отопления, а также горячей и холодной воды. А в местах общего пользования поставили новые окна.

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#жкх
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#капремонт
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ИТ-компании поблагодарили за вклад в развитие информационных технологий в Подмосковье
27 декабря 2024, 11:16

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

ГКУ МО «МОЦ ИКТ», возглавляемый Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, отвечает за реализацию государственной программы «Цифровое Подмосковье».
«Каждая из компаний, получивших ИТ-грант, для нас значима. Будь то маленькая ИТ-компания, создающая российский аналог туристического агрегатора, или один из крупнейших маркетплейсов страны. Все они — это наши Подмосковные цифровые жемчужинки», — сообщил первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.
Он отметил, что благодаря мерам поддержки в Московскую область перешли несколько крупных IT-компаний и другие известные IT-гиганты, что подтверждает привлекательность региона для крупного IT-бизнеса и эффективность принимаемых мер.

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

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#it
#программирование
#подмосковье
#награды
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Стало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья в праздники
27 декабря 2024, 10:55

Фото: istockphoto.com/SerhiiBobyk

График работы общественного транспорта в Московской области в дни новогодних каникул изменится, это коснётся как автобусов, так и электричек, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Автобусные маршруты в Подмосковье в предпраздничные и праздничные дни будут обслуживать 6,5 тыс. машин, из которых 4,5 тыс. — компании «Мострансавто». С 28 по 31 декабря автобусы будут работать по расписанию будней, а с 1 по 8 января — по расписанию субботы», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в ночь на 1 января время работы автобусов в регионе будет продлено до трёх часов ночи.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Расписание пригородных поездов ЦППК и МЖД тоже будет отличаться от обычного. В рабочую субботу, 28 декабря, электрички будут курсировать по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья, а в первый рабочий день года — 9 января — по расписанию понедельника. Кроме того, в праздничные дни будут назначены дополнительные составы, а МЦД в ночь на 1 и на 7 января будет работать до трёх часов ночи.
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#московская область
#подмосковье
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В «Первом квартале» Видного возводят детский сад на 210 мест
27 декабря 2024, 10:46

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В «Первом квартале» города Видное будет построен детский сад на 210 мест. Застройщик Брусника строит социальный объект за счёт внебюджетных средств в рамках комплексного развития территории в Ленинском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Здание будет расположено вдоль пешеходной зоны жилого района. Его конструкция основана на принципах, связанных со школой и детским садом. Внутри здания предусмотрены многофункциональные помещения: музыкальные и спортивные залы, спальни, игровые комнаты, кабинет логопеда, сенсорная комната и кружки.

Разработанные архитектурные решения позволят быстро менять сценарии в учебных и групповых помещениях в течение всего дня.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Перед ландшафтными дизайнерами стояла важная задача — создать проект безопасного и комфортного пространства для детей на участке с перепадом высоты в 5 метров. В итоге получился многоуровневый двор-городок, где перемещение напоминает квест. Каждый уровень представляет собой ступень развития, на которой дети взаимодействуют с природой и изучают окружающий мир. Когда воспитанники растут и переходят из одной группы в другую, ступени меняются, и с годами они образуют единый кольцевой маршрут.

«Первый квартал» возводится в деревне Сапроново Ленинского городского округа.

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#подмосковье
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