«Основано на ощущениях»: в Госдуме опровергли штрафы за использование VPN

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Мнение о возможном введении штрафов за использование VPN-сервисов в России «основано на ощущениях». Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, ему не поступала информация о подготовке подобных мер.
«Я еще не связался со всеми заинтересованными сторонами, у меня такой информации, инициативы не было. Я не хотел бы комментировать мнения специалистов, если они просто на ощущениях. Сейчас с коллегами со всеми переговорю», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».Чуть позже, в комментарии для RT, Боярский окончательно опроверг возможность введения штрафных санкций за использование VPN. Депутат подчеркнул, что никаких подобных законопроектов в Госдуме нет, а для их реализации не существует инструментов.
«Поэтому мне странно, что новость разлетелась из-за экспертного мнения. Я опровергаю такую возможность, потому что нет инструмента для ее реализации», — добавил Боярский.Читайте также:
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