В Подмосковье будут выпускать инклюзивное уличное спортивное оборудование
В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске появится завод уличного спортивного оборудования. Строительство завершает производитель такой продукции «КЕНГУРУ.ПРО», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Площадь нового завода составит 2,5 тыс. кв. м. С учётом первой очереди общее производство компании в индустриальном парке займёт 5 тыс. «квадратов». Инвестиции в проект составят порядка в 250 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметил гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко, новый завод «КЕНГУРУ.ПРО» будет производить детское и инклюзивное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мощность строящегося производственного комплекса будет на 30% выше текущего. Сегодня промышленная мощность компании составляет 2,8 млн единиц продукции в год.