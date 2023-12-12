Основатель «Нового потока» Мазуров получил срок за хищения

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Симоновский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии строгого режима основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова, который ранее попадал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, за многомиллиардные хищения и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что Мазурова также обязали выплатить штраф в размере 21 миллиарда рублей в пользу Сбера. Как стало известно, суд удовлетворил иски со стороны Антипинского НПЗ в размере 1,7 миллиарда рублей и пострадавшей от побоев Мильштейн.
Сообщается, что Мазурова в растрате более 473 миллионов рублей. При этом прокурор требовал приговорить Мазурова к шестнадцати годам и пяти месяцам лишения свободы.
Напомним, Дмитрия Мазурова задержали в 2019 году в аэропорту Шереметьево. В том же году «Новый поток» объявили банкротом.
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Сообщается, что Мазурова в растрате более 473 миллионов рублей. При этом прокурор требовал приговорить Мазурова к шестнадцати годам и пяти месяцам лишения свободы.
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Екатерина Коршунова