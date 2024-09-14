Фото: сайт Кремля
Запад пытается выставить президента России Владимира Путина «плохим парнем». Об этом основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости.
По словам музыканта, Запад пытается очернить всех, кто не поддерживает их позицию по украинскому конфликту, в том числе и его самого. Уотерс отметил, что в настоящее время идет «битва за выживание души человечества», от исхода которой зависит судьба всего мира.
Ранее Уотерс заявил о безразличии американских чиновников к простым украинцам.
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«Если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету», – отметил он.
Ранее Уотерс заявил о безразличии американских чиновников к простым украинцам.
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Александр Климов