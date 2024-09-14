В Одессе прогремели взрывы

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Звуки взрыва зафиксированы в Одессе, сообщает Telegram-канал вещающего на Украине издания «Общественное».
Первая серия взрывов прогремела в 1:31 по московскому времени. Спустя одиннадцать минут в эфире сообщили о повторных взрывах в городе.
Глава города Геннадий Труманов подтвердил факты взрывов и призвал жителей оставаться в укрытии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Глава города Геннадий Труманов подтвердил факты взрывов и призвал жителей оставаться в укрытии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов