В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.
Точное место взрыва уточняется. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент отсутствует.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области объявлена воздушная тревога.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о действиях средств противовоздушной обороны (ПВО).
Незадолго до этого взрыв прогремел в Одессе. Подробности произошедшего неизвестны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На севере Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Точное место взрыва уточняется. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент отсутствует.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области объявлена воздушная тревога.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о действиях средств противовоздушной обороны (ПВО).
Незадолго до этого взрыв прогремел в Одессе. Подробности произошедшего неизвестны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов