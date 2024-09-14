США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии

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Государственный департамент США одобрил возможную продажу истребителей F-35A Lightning II правительству Румынии, передает Reuters.
Отмечается, что Румыния приобретет 32 истребителя, а также 33 двигателя и ряд прочего оборудования. Стоимость контракта составит 7,2 миллиарда долларов США.
Ранее сообщалось, что американский оборонный подрядчик активно набирает бывших военных летчиков для работы на румынской авиабазе. Утверждается, что на авиабазе также проходят подготовку пилоты истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Александр Климов