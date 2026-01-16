Основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин скончался от рака
Основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин скончался после долгой борьбы с онкологией. О его смерти сообщила компания на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
В Ginza Project подчеркнули вклад Вадима Лапина в развитие ресторанного бизнеса. Он стоял у истоков компании и принимал ключевые решения на всех этапах её роста. За годы работы сеть стала одной из самых известных в России и за её пределами.
После смерти основателя управление компанией переходит к его сыну Марку Лапину. В Ginza Project сообщили, что преемственность бизнеса сохранится, а работа ресторанов продолжится в штатном режиме.
Информацию о дате и месте прощания с Вадимом Лапиным пока не раскрывают. Компания пообещала сообщить подробности позднее.
