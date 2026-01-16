С топ-менеджеров Елены Блиновской могут взыскать 177 млн рублей

16 января 2026, 17:11

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

С топ-менеджеров блогера Елены Блиновской могут взыскать 177 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Финансовая управляющая по делу о банкротстве блогера Мария Ознобихина обратилась в суд с ходатайствами о возврате средств. Она считает, что деньги незаконно вывели из бизнеса для уклонения от налогов. Речь идёт о подругах Блиновской Лилии Орленко и Татьяне Остапишиной.



Основанием для требований стали результаты налоговой проверки. Она выявила схему дробления доходов от «марафонов желаний» через сеть аффилированных лиц. По информации управляющей, реальным бенефициаром компаний оставалась Блиновская, несмотря на формальное распределение ролей.



