С топ-менеджеров Елены Блиновской могут взыскать 177 млн рублей
С топ-менеджеров блогера Елены Блиновской могут взыскать 177 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Финансовая управляющая по делу о банкротстве блогера Мария Ознобихина обратилась в суд с ходатайствами о возврате средств. Она считает, что деньги незаконно вывели из бизнеса для уклонения от налогов. Речь идёт о подругах Блиновской Лилии Орленко и Татьяне Остапишиной.
Основанием для требований стали результаты налоговой проверки. Она выявила схему дробления доходов от «марафонов желаний» через сеть аффилированных лиц. По информации управляющей, реальным бенефициаром компаний оставалась Блиновская, несмотря на формальное распределение ролей.
У Елены Блиновской «всплыл» новый долг перед налоговой
Лилия Орленко числилась руководителем проекта и получила дивиденды на 133 миллионов рублей. Следствие считает, что эти средства фактически принадлежали Блиновской. Татьяна Остапишина зарегистрировала индивидуальное предпринимательство, через которое проходили доходы бизнеса, и перевела на личную карту 44,4 миллионов рублей.
Ознобихина настаивает на возврате всей суммы в конкурсную массу. Эти деньги планируют направить на расчёты с кредиторами, включая налоговые органы.
3 марта Савёловский суд Москвы вынес приговор Елене Блиновской по делу о легализации доходов и отмывании средств. Позже стало известно, что у неё появилось право обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении.