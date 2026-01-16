16 января 2026, 15:35

Фото: iStock/FabrikaCr

Американская телеведущая Бетенни Франкель заразилась инфекцией через отельные полотенца во время отпуска на острове Сен-Бартелеми. Инцидент она рассказала в видео на TikTok, на которое обратило внимание издание People.