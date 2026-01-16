Телеведущая Бетенни Франкель заразилась инфекцией через отельные полотенца
Американская телеведущая Бетенни Франкель заразилась инфекцией через отельные полотенца во время отпуска на острове Сен-Бартелеми. Инцидент она рассказала в видео на TikTok, на которое обратило внимание издание People.
Пост женщина опубликовала 15 января. Франкель предположила, что именно полотенце вызвало покраснения и волдыри на лице. Проблема появилась в канун Нового года. В один из дней высыпания обнаружила и ее дочь. Телеведущая обратилась к дерматологу, который отметил, что даже хорошо постиранное полотенце может удерживать бактерии.
Один из пользователей поинтересовался, как Франкель будет путешествовать в будущем. Она призналась, что больше не хочет пользоваться гостиничными принадлежностями. Сейчас телеведущая изучает, как безопаснее организовать свои поездки в дальнейшем.
