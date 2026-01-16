Московские коммунальщики повредили авто известной актрисы
Актриса Юлия Снигирь пожаловалась, что московские коммунальщики повредили ее автомобиль. Об этом она сообщила в своем Instagram*-аккаунте.
По словам актрисы, в неприятном инциденте виноваты сотрудники ГБУ «Жилищник» Пресненского района. Коммунальщики во время работ разбили стекло и сломали дворники ее машины.
«ГБУ «Жилищник» Пресненского района разбили стекло, сломали дворники на машине и даже не извинились», — написала Снигирь, поставив грустный смайлик в конце.