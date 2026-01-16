Московские коммунальщики повредили авто известной актрисы

16 января 2026, 16:56

Юлия Снигирь заявила, что московские коммунальщики разбили стекло ее авто

Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм*/yuliasnigir)

Актриса Юлия Снигирь пожаловалась, что московские коммунальщики повредили ее автомобиль. Об этом она сообщила в своем Instagram*-аккаунте.





По словам актрисы, в неприятном инциденте виноваты сотрудники ГБУ «Жилищник» Пресненского района. Коммунальщики во время работ разбили стекло и сломали дворники ее машины.

«ГБУ «Жилищник» Пресненского района разбили стекло, сломали дворники на машине и даже не извинились», — написала Снигирь, поставив грустный смайлик в конце.