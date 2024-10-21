Основатель сети клиник «Мать и дитя» Курцер посетил Детский центр им. Л. М. Рошаля

Марк Курцер (Фото: пресс-служба Минздрава Московской области)
Основатель группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер посетил Детский центр им. Л. М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Профессор, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог, академик РАН Марк Курцер вместе с вице-губернатором Подмосковья Людмилой Болатаевой посетил Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске.
Главный врач больницы Татьяна Шаповаленко сообщила, что в рамках их визита был пройден весь путь пациента от приёмного отделения до реанимации и стационара. Медики показали операционные залы, роботическую хирургию с применением искусственного интеллекта, игровые комнаты для детей, палаты для мамы и ребёнка. Также Курцеру и Болатаевой рассказали об уникальных технологиях, которые позволяют применять новые возможности в детской хирургии.
Фото: пресс-служба Минздрава Московской области
Марк Курцер всю жизнь занимается вопросами материнства и детства, его трудовая деятельность связана с детьми. Профессор известен как автор метода, позволяющего парам с генетическими заболеваниями рожать здоровых детей.
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Главный врач больницы Татьяна Шаповаленко сообщила, что в рамках их визита был пройден весь путь пациента от приёмного отделения до реанимации и стационара. Медики показали операционные залы, роботическую хирургию с применением искусственного интеллекта, игровые комнаты для детей, палаты для мамы и ребёнка. Также Курцеру и Болатаевой рассказали об уникальных технологиях, которые позволяют применять новые возможности в детской хирургии.
Фото: пресс-служба Минздрава Московской области
Марк Курцер всю жизнь занимается вопросами материнства и детства, его трудовая деятельность связана с детьми. Профессор известен как автор метода, позволяющего парам с генетическими заболеваниями рожать здоровых детей.
«Я по-настоящему удивлен масштабом, реанимация выглядит фантастически! Здесь все сделано с любовью. Поздравляю Подмосковье с открытием такого Детского центра», – поделился впечатлениями Курцер.Читайте также:
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Анастасия Чинкова