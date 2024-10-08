Свыше десяти тысяч детей получили медпомощь в детском центре им. Рошаля

Видео: Министерство здравоохранения Московской области
С конца августа врачи детского клинико-диагностического центра имени Л. М. Рошаля начали принимать маленьких пациентов. Каждый день амбулаторную помощь получают до 600 детей, а ещё около 100 ребят обслуживаются с помощью телемедицинских консультаций, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С момента открытия клинико-диагностического центра консультацию наших специалистов получили уже более 10 тыс. маленьких пациентов. Отмечу, что в Центр обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. Сейчас в КДЦ ведут прием врачи по 21 специальности. Наиболее востребованными среди них являются кардиолог, травматолог-ортопед и аллерголог-иммунолог», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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