В Детском центре им. Рошаля спасли новорождённого с критическим пороком сердца

Видео: пресс-служба Минздрава МО
Новорождённого со смертельно опасным пороком сердца — сужением просвета аорты — спасли кардиохирурги красногорского Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Порок сердца у новорождённого заподозрили врачи роддома и обратились в Детский центр им. Рошаля за телемедицинской консультацией. Специалисты подтвердили диагноз, и новорождённого экстренно перевезли в Центр для проведения операции.
Он добавил, что эта была первая в Подмосковье операция по поводу сужения аорты у новорождённого с такой низкой массой тела: при поступлении малыш вести меньше двух килограммов.
Сейчас младенец восстанавливается после операции под наблюдением врачей Центра.
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«Аорта – самый большой сосуд в организме человека, но у малыша он был меньше шести миллиметров. Мы полностью удалили место сужения аорты и сшили оба здоровых участка аорты между собой. Операция длилась около двух часов и прошла успешно», — рассказал заместитель главврача Центра, главный внештатный детский кардиохирург Московской области Андрей Свободов.
Он добавил, что эта была первая в Подмосковье операция по поводу сужения аорты у новорождённого с такой низкой массой тела: при поступлении малыш вести меньше двух килограммов.
Сейчас младенец восстанавливается после операции под наблюдением врачей Центра.
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Лев Каштанов