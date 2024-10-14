В Детском центре им. Рошаля в Красногорске провели более 300 операций

Свыше 300 операций провели врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске с момента его открытия в конце августа этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала работы Центра мы провели уже более 300 операций и, что особенно важно, 90 процентов операций малоинвазивные», — сказала главврач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.Малоинвазивные операции выполняются через небольшие проколы, поэтому они менее травматичны и позволяют пациенту быстрее восстановиться. Проведение таких операций возможно благодаря современному техническому оснащению медицинского центра, а также высокой квалификации врачей.
Читайте также:
Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял около 200 тысяч звонков
Гинцбург рассказал, кто первым получит вакцину от рака
Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя
Лев Каштанов