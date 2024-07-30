Основатель «шариатского патруля» сбежал из России

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Лидер «шариатского патруля», созданного подростками-мигрантами в Мытищах, покинул РФ. Об этом сообщает «Царьград».
Уточняется, что сегодня, 30 июля, глава группировки выложил в социальных сетях снимок с пачкой сигарет. По надписям на упаковке, а также на упомянутую в публикации разницу во времени, авторы материала пришли к выводу, что лидер движения находится в Таджикистане.
Также глава группировки обратился к своему окружению, сообщив, что его «снова хотят вывести на эмоции и перефразировать слова», информирует «Царьград».
Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер «шариатского патруля» оказался гражданином России. Паспорт он получил весной прошлого года.
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Также глава группировки обратился к своему окружению, сообщив, что его «снова хотят вывести на эмоции и перефразировать слова», информирует «Царьград».
Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер «шариатского патруля» оказался гражданином России. Паспорт он получил весной прошлого года.
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Екатерина Коршунова