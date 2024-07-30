В российском городе трое молодых людей попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko
В Москве задержали троих молодых людей, которые попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» заявили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Инцидент произошел 29 июля. В этот день подозреваемые поджидали потерпевшего недалеко от дома. Злоумышленники подошли к мужчине и насильно, угрожая физической расправой, посадили его в машину и повезли в сторону Подмосковья.
В автомобиле они начали вымогать у потерпевшего 300 тысяч рублей за освобождение. Таким образом обвиняемые удерживали его на протяжении нескольких часов. Их действия пресекли сотрудники ГАИ, а удерживаемого в заложниках мужчину освободили.
В отношении преступников возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигурантов дела допросят.
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В автомобиле они начали вымогать у потерпевшего 300 тысяч рублей за освобождение. Таким образом обвиняемые удерживали его на протяжении нескольких часов. Их действия пресекли сотрудники ГАИ, а удерживаемого в заложниках мужчину освободили.
В отношении преступников возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигурантов дела допросят.
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Екатерина Коршунова