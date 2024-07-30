Москвичка купила на ярмарке клубнику, в которой нашла «черную вдову»

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Жительница Новой Москвы купила клубнику на ярмарке, но позднее обнаружила в ягодах ядовитого паука. Она рассказала об этом в Telegram-канале НТВ.
«Спустя несколько часов после покупки пожилая женщина заметила в своём доме паука. Она поняла, что это необычный паук, и он может быть ядовитым. Женщина аккуратно поместила его в отдельный контейнер. Вскоре она заметила, что паук отложил яйца, и из них вылупились маленькие паучки. Тогда женщина решила обратиться за помощью к спасателям. Они подтвердили, что это самка чёрной вдовы», — сообщили в ведомстве.
Чёрная вдова – вид пауков, обитающих в Северной и Южной Америке. Самка достигает 8–10 мм в длину. Укус вызывает болезненное состояние — латродектизм, которое проявляется в судорогах, рвоте, потоотделении и жажде. Жертвы обычно выздоравливают, и летальных исходов почти не бывает.
После осмотра паука спасателями женщина решила не обращаться к специалистам, а попробовать самостоятельно решить проблему. Она отдала семейство пауков в зоомагазин.
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Мира Полтева