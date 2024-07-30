В Москве мужчина купил себе форму НАТО, обвинил жену в шпионаже и скрылся

Фото: iStock/blinow61
В Москве 58-летний местный житель Евгений купил себе форму НАТО, обвинил жену в шпионаже и, взяв оружие, скрылся. Его разыскивает полиция. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что мужчина — директор одной из московских фирм. Его брат, который служит на СВО, был отправлен на линию фронта и долго не выходил на связь. Евгений очень сильно переживал за него, в связи с чем у него начались галлюцинации. В больнице мужчине прописали таблетки, которые ему помогли, но когда брат Евгения приехал в отпуск, он отказался их принимать.
Родные рассказали, что ему начали мерещиться шпионы и появилась мания преследования. Он уверял, что его жена, теща и сосед — сотрудники КГБ и следят за ним. Евгений купил себе НАТОвскую форму и стал говорить, что он – военный.
26 июля мужчина взял с собой форму, свой дробовик, сел в белый Ленд Крузер и уехал из дома в сторону Тверской области. Сотрудники полиции разыскивают мужчину, где именно он находится — неизвестно.
Ранее сообщалось, что жителя Ростовской области задержали за передачу ВСУ данных о дислокации подразделений ВС РФ. Отмечается, что это могло повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В деревне под Рузой нашли ржавый артиллерийский снаряд
На Волгоградском проспекте Москвы случилось ДТП, пять полос в область перекрыты
В Питере пропала пятиклассница с двойным гражданством
Родные рассказали, что ему начали мерещиться шпионы и появилась мания преследования. Он уверял, что его жена, теща и сосед — сотрудники КГБ и следят за ним. Евгений купил себе НАТОвскую форму и стал говорить, что он – военный.
26 июля мужчина взял с собой форму, свой дробовик, сел в белый Ленд Крузер и уехал из дома в сторону Тверской области. Сотрудники полиции разыскивают мужчину, где именно он находится — неизвестно.
Ранее сообщалось, что жителя Ростовской области задержали за передачу ВСУ данных о дислокации подразделений ВС РФ. Отмечается, что это могло повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В деревне под Рузой нашли ржавый артиллерийский снаряд
На Волгоградском проспекте Москвы случилось ДТП, пять полос в область перекрыты
В Питере пропала пятиклассница с двойным гражданством
Дарья Осипова