Достижения.рф

Основатель Telegram искупался в запрещенном месте

Павел Дуров нарушил запрет на купание в Кольсайских озерах Казахстана
Павел Дуров (Фото: РИА Новости/Евгений Полойко)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, прибывший в Казахстан, купался в запрещённом месте — Кольсайских озёрах. Об этом сообщает в своём тг-канале издание «Sputnik — Ближнее зарубежье».



Водоёмы входят в состав государственного национального природного парка, и за купание в них предусматривается штраф.

До этого Дуров встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: стороны обсудили сотрудничество в сферах кибербезопасности, образования и искусственного интеллекта.

Ранее предприниматель посетил частную школу, прогулялся по кампусу и пообщался с учениками — он является попечителем заведения и уже перечислил на его развитие более $350 тысяч (примерно 28,8 млн рублей).

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0