Основатель Telegram искупался в запрещенном месте
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, прибывший в Казахстан, купался в запрещённом месте — Кольсайских озёрах. Об этом сообщает в своём тг-канале издание «Sputnik — Ближнее зарубежье».
Водоёмы входят в состав государственного национального природного парка, и за купание в них предусматривается штраф.
До этого Дуров встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: стороны обсудили сотрудничество в сферах кибербезопасности, образования и искусственного интеллекта.
Ранее предприниматель посетил частную школу, прогулялся по кампусу и пообщался с учениками — он является попечителем заведения и уже перечислил на его развитие более $350 тысяч (примерно 28,8 млн рублей).
