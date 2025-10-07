Основатель Telegram искупался в запрещенном месте

07 октября 2025, 13:36

Павел Дуров нарушил запрет на купание в Кольсайских озерах Казахстана

Павел Дуров (Фото: РИА Новости/Евгений Полойко)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, прибывший в Казахстан, купался в запрещённом месте — Кольсайских озёрах. Об этом сообщает в своём тг-канале издание «Sputnik — Ближнее зарубежье».