Якубович стал «крашем» российской молодёжи

Леонид Якубович отметил высокий интерес к себе со стороны молодёжи
Леонид Якубович (Фото: Instagram* @yakubovitch )

Известный телеведущий Леонид Якубович отметил свой высокий уровень узнаваемости у молодого поколения. Об этом сообщает mk.ru.



Во время премьеры в московском кинотеатре к Якубовичу подходили подростки и просили сфотографироваться вместе. Телеведущий с иронией отреагировал на такое внимание.

«Дураки, зачем вам это надо?» — спросил он.
Когда число желающих сделать селфи продолжило расти, ведущий понял, что может опоздать на начало показа. Одна из поклонниц объяснила интерес к Якубовичу.
«Якубович — наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится!», — сообщила девушка.
Ольга Щелокова

