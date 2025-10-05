Якубович стал «крашем» российской молодёжи

05 октября 2025, 17:55

Леонид Якубович отметил высокий интерес к себе со стороны молодёжи

Леонид Якубович (Фото: Instagram* @yakubovitch )

Известный телеведущий Леонид Якубович отметил свой высокий уровень узнаваемости у молодого поколения. Об этом сообщает mk.ru.





Во время премьеры в московском кинотеатре к Якубовичу подходили подростки и просили сфотографироваться вместе. Телеведущий с иронией отреагировал на такое внимание.

«Дураки, зачем вам это надо?» — спросил он.

«Якубович — наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится!», — сообщила девушка.