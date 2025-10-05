Якубович стал «крашем» российской молодёжи
Леонид Якубович отметил высокий интерес к себе со стороны молодёжи
Известный телеведущий Леонид Якубович отметил свой высокий уровень узнаваемости у молодого поколения. Об этом сообщает mk.ru.
Во время премьеры в московском кинотеатре к Якубовичу подходили подростки и просили сфотографироваться вместе. Телеведущий с иронией отреагировал на такое внимание.
«Дураки, зачем вам это надо?» — спросил он.Когда число желающих сделать селфи продолжило расти, ведущий понял, что может опоздать на начало показа. Одна из поклонниц объяснила интерес к Якубовичу.
«Якубович — наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится!», — сообщила девушка.