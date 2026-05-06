Основатель телеканала CNN Тед Тёрнер ушёл из жизни в возрасте 87 лет
Ушёл из жизни основатель круглосуточного новостного канала CNN Тед Тёрнер. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Бизнесмен умер в возрасте 87 лет. В 2018 году Тёрнер публично признался, что страдает когнитивными нарушениями. В откровенном интервью он уточнил: врачи диагностировали ему деменцию с тельцами Леви.
«Тёрнер, медиамагнат и филантроп, основатель CNN, новаторской круглосуточной новостной сети, которая произвела революцию в сфере телевизионных новостей, скончался в среду», — говорится в публикации телеканала.В 1980 году Тёрнер запустил первую в мире круглосуточную новостную кабельную сеть. Этот проект полностью изменил подход к телевизионным новостям. Запуск CNN стал поворотным моментом в истории медиа.