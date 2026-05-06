«С кармой не шутят»: Погребняк вступилась за Лерчек после скандала в фитнес-клубе

06 мая 2026, 16:48

Мария Погребняк прокомментировала обвинения Лерчек в обмане публики о раке

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Блогер Мария Погребняк прокомментировала заявление блогера Алины Расковской, которая сняла Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на тренировке и усомнилась в правдивости информации о болезни.





В беседе с «Газетой.Ru» звезда реалити-шоу заявила, что «с кармой не шутят», и призвала оставить тяжело больную Чекалину в покое.

«Я думаю, никто не будет шутить над смертельными заболеваниями и чувствами людей, которые оказались в такой же ситуации со здоровьем. С кармой не шутят, и с чувствами людей тоже. Поэтому я считаю, что Леру Чекалину нужно оставить в покое. Дайте ей спокойно жить и проходить лечение», — сказала Погребняк.