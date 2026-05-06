«С кармой не шутят»: Погребняк вступилась за Лерчек после скандала в фитнес-клубе
Мария Погребняк прокомментировала обвинения Лерчек в обмане публики о раке
Блогер Мария Погребняк прокомментировала заявление блогера Алины Расковской, которая сняла Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на тренировке и усомнилась в правдивости информации о болезни.
В беседе с «Газетой.Ru» звезда реалити-шоу заявила, что «с кармой не шутят», и призвала оставить тяжело больную Чекалину в покое.
«Я думаю, никто не будет шутить над смертельными заболеваниями и чувствами людей, которые оказались в такой же ситуации со здоровьем. С кармой не шутят, и с чувствами людей тоже. Поэтому я считаю, что Леру Чекалину нужно оставить в покое. Дайте ей спокойно жить и проходить лечение», — сказала Погребняк.Отмечается, что фитнес-клуб исключил Расковскую за съёмку посетительницы без разрешения. После этого Алина заявила, что не верит в болезнь Лерчек: ранее она сочувствовала блогеру, но теперь считает, что Чекалина обманывает публику.