В Москве ожидают возвращения зимы

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В ближайшие дни в Москве ожидается возвращение, хоть и мягкой, но зимы, без обильных снегопадов. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, атмосферное давление будет постепенно подниматься и в четверг-пятницу достигнет пика.
«В ближайшие дни мы ожидаем хоть и мягкое, но возвращение зимней погоды. Температура уже опустилась ниже нуля и продолжит снижаться в ближайшие дни. При этом в Москве в ночное время столбик термометра будет опускаться до отметки в -5...-10 °С», — пояснил метеоролог в беседе с RT.В то же время глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в среду немного усилится ветер, но большую часть недели он будет умеренным. В разговоре с «Известиями» синоптик добавил, что в выходные ожидается солнечная погода.
«Единственный момент, который резко меняется за эту неделю, — атмосферное давление, оно будет испытывать резкий рост, вырастет на 20 мм ртутного столба. Не исключено, что к пятнице будет установлен рекорд по величине атмосферного давления в Москве», — подчеркнул Шувалов.Читайте также:
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