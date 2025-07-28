28 июля 2025, 16:11

Фото: iStock/ Perytskyy

29 июля в народном календаре отмечается Финогеев день. Праздник получил своё название по имени святого Афиногена, память о котором чтут в это время в церковном календаре. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 29 июля Приметы



История праздника

Традиции дня

Фото: iStock/ BrianAJackson



Что нельзя делать 29 июля

Фото: iStock/ ghostdom



Приметы