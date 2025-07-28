Финогеев день 29 июля: Почему не стоит выходить на улицу с наступлением сумерек и выбрасывать остатки еды, народные приметы
29 июля в народном календаре отмечается Финогеев день. Праздник получил своё название по имени святого Афиногена, память о котором чтут в это время в церковном календаре. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
29 июля на Руси отмечали особый день, известный в народе как Зажинки. Этот праздник имеет глубокие корни, уходящие в дохристианские времена, когда наши предки отмечали начало жатвы ржи. На Руси говорили: «Первый колосок — Житному Деду, последний — Илье на бороду». Время сбора урожая заканчивалось в день Ильи-пророка.
С принятием христианства древний земледельческий праздник обрёл новое духовное значение. Церковь стала отмечать в этот день память священномученика Афиногена и его десяти учеников, принявших смерть за веру в III веке в малоазийском городе Севастии.
Когда правитель Филомарх потребовал от жителей принести жертвы языческим богам, христиане во главе с епископом Афиногеном мужественно отказались. После жестоких пыток все они приняли мученическую смерть, а сам Афиноген услышал перед казнью глас Господа, обещавший ему Царствие Небесное.
На Руси христианские и языческие традиции этого дня органично переплелись. Люди продолжали соблюдать древние земледельческие обычаи, но теперь молились уже святому Афиногену, прося защиты от пожаров и неурожая.
Традиции дня
Этот день был наполнен особыми обрядами и поверьями, призванными обеспечить богатый урожай и защитить хозяйство от бед.
Главным ритуалом дня было торжественное начало жатвы. Первый сжатый сноп крестьяне с особым почтением несли в дом. Его украшали яркими лентами, полевыми цветами и колосьями, после чего ставили в красный угол под иконы, где он хранился целый год до следующей жатвы. Этот сноп считался мощным оберегом, защищающим дом от нечистой силы и порчи. Солома из него обладала, по поверьям, целебной силой, ею кормили заболевший скот, веря в скорое выздоровление животных.
Особое внимание уделялось задабриванию духов поля. При жатве обязательно оставляли небольшую несжатую полоску с несколькими колосьями, перевязанными лентой, — «подарок Житному Деду», духу урожая. Считалось, что если забыть об этом обряде, дух разгневается и на следующий год урожай будет скудным. В некоторых регионах под последние колосья клали кусочек хлеба или монету для дополнительного умилостивления.
Финогеев день был временем усердного труда. Крестьяне старались успеть сжать как можно больше ржи, пока стояла сухая погода. Но вечером, после тяжелой работы, устраивали праздничный ужин с блинами, пирогами и первым хлебом из нового урожая. На трапезу приглашали родных и соседей, обязательно угощали странников и нищих. Такая щедрость, по поверьям, привлекала удачу на весь год.
Что нельзя делать 29 июля
Главным табу было продолжение полевых работ после захода солнца. Считалось, что с наступлением сумерек на поле выходит Житный Дед — хранитель урожая, и человеческое присутствие может его потревожить. Нарушителей этого запрета ожидало страшное наказание, болезни и голодный год.
В этот день категорически запрещалось ссориться, сквернословить и повышать голос. Любой конфликт во время жатвы или праздничного застолья рассматривался как тяжкий грех, способный «обидеть» зерно и сделать его бесплодным. Особое внимание уделялось хлебу, даже крошки нельзя было выбрасывать, только отдавать домашней птице или скоту. Нарушение этого правила грозило в будущем потерей урожая и неудачами в жизни.
В Финогеев день женщинам не разрешалось заниматься рукоделием, таким как шитьё, прядение или ткачество. По поверьям, это могло привести к проблемам с урожаем, поскольку могло способствовать росту сорняков.
Приметы
- Если на Финогея дождь — осень будет холодной и дождливой.
- Гром гремит — к хорошему улову рыбы.
- Утренний туман — к обильному грибному сезону.
- Солнечно и жарко — следующий год будет урожайным.